Kraan van 70 meter leidt nieuwe fase bouw stadhuisvleugel in JVS

15 oktober 2019

21u56 0 Sint-Niklaas Een gigantische kraan van 70 meter hoog maakt het komende anderhalf jaar deel uit van de skyline van Sint-Niklaas. Met de komst van die kraan is meteen een nieuwe fase gestart bij de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel.

Zondag en maandag zette de aannemer de grote middelen in om de immense kraan op de binnenkoer van het stadhuis te krijgen. Daarmee komen de bouwwerken voor de stadhuis-vleugel in een nieuwe fase.

De 70 meter hoge torenkraan werd geïnstalleerd op een stevige fundering achter het stadhuis om van daaruit de werf te bedienen. De montage van de onderdelen van deze kraan vond plaats op de Grote Markt. Daarna tilde een mobiele telescoopkraan de onderdelen over het dak van het stadhuis naar de binnenkoer. De torenkraan blijft staan totdat de vleugel volledig gerealiseerd is, in het voorjaar van 2021.

Op dit moment is de aannemer zo goed als klaar met de aanleg van de paalfunderingen. “Er zijn liefst 155 palen geboord in de bouwput. Nu begint de aannemer met de boringen voor de energiehuishouding van het toekomstige gebouw. Leidingen worden tot diep in de grond geboord om op die manier het gebouw af te koelen of te verwarmen. Een hele duurzame oplossing: het systeem levert een win-win voor de energiefactuur én het klimaat”, aldus schepenen Peter Buysrogge (N-VA) en Bart De Bruyne (Groen).

In oktober volgen de ruwbouwwerken. “De nieuwe stadhuisvleugel bestaat voor het grootste deel uit beton, zowel de draagstructuur als de vloeren en wanden. Dit betekent dus een continue aanvoer van beton naar de werf.”

In november zal de keldervloer gegoten gepolierd worden, wat in één beweging moet gebeuren. Daardoor zal de aannemer een periode dag en nacht bezig zijn. “De bewoners worden hiervan verwittigd zodra de exacte datum bekend is.”