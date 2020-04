Kortsluiting in distributiekast zorgt voor rookontwikkeling in Begijnenstraat Kristof Pieters

18u15 0 Sint-Niklaas Bewoners uit de Begijnenstraat werden maandagnamiddag rond 16 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. In de straat hing er ook rook. Die bleek afkomstig te zijn van een distributiekastje op het voetpad.

Toen de opgeroepen brandweer niet veel later arriveerde was de rook al verdwenen. Enkel een zwartgeblakerd kastje bleef achter. Fluvius werd verwittigd om te bekijken wat er precies is fout gegaan. Vermoedelijk ging het om een kortsluiting.