Kortsluiting in deurbel veroorzaakt rookontwikkeling Kristof Pieters

23 augustus 2020

14u21 1 Sint-Niklaas De hulpdiensten werden zaterdagmiddag opgeroepen naar de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas voor een beginnende brand. Ter plaatse bleek het om een kortsluiting in de deurbel te gaan.

In de contactdoos van de deurbel aan een huis bleek er kort na 15 uur een kortsluiting geweest te zijn. Daardoor was er een vonk en mogelijk beperkte rookontwikkeling ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse en bracht alles in orde.