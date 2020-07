Korpschef gaat mee op patrouille Kristof Pieters

08 juli 2020

18u03 3 Sint-Niklaas De Sint-Niklase korpschef Gwen Merckx is woensdag mee op interventiepatrouille gegaan, samen met inspecteur Kelly. Ze werden bij het begin van de shift al meteen op pad gestuurd naar een verkeersongeval met stoffelijke schade.

Een controle op de naleving van de coronamaatregelen in de stationsomgeving en een vaststelling van een verkeersovertreding (parkeren op het zebrapad) kwamen ook aan bod. “Ik vind het belangrijk om de vinger aan de pols te houden wat betreft de veiligheid in onze politiezone. Daarom maak ik een paar keer per jaar mijn agenda vrij om mee interventiepatrouille te rijden”, aldus de korpschef.