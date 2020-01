Koolmees, kauw en vink meest getelde vogels in Oost-Vlaanderen JVS

27 januari 2020

15u24 0 Sint-Niklaas In de provincie Oost-Vlaanderen werden in 6.159 tuinen 182.684 vogels geteld tijdens het Grote Vogelweekend dat Natuurpunt afgelopen weekend organiseerde. De koolmees, kauw en vink waren het meest in beeld.

In heel Vlaanderen staat de koolmees na Het Grote Vogelweekend op 1, gevolgd door de huismus en de kauw. In Oost-Vlaanderen is de vogelsituatie lichtjes anders dan elders. De huismus scoort in onze provincie met een vierde plaats lager dan in de andere provincies. Oost-Vlaanderen is ook de enige provincie waar de vink in de top 3 staat.

In de top 10 staan, na de koolmees, kauw en vink, nog de huismus, houtduif, pimpelmees, Turkse tortel, merel, ekster en roodborst.