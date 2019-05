Koninklijk bezoek voor openingsceremonie Special Olympics Joris Vergauwen

28 mei 2019

20u27 12 Sint-Niklaas De Special Olympics Belgium gaan woensdag van start in Sint-Niklaas en Beveren. ‘s Middags vertrekt de olympische vlam vanuit Beveren naar de Grote Markt in Sint-Niklaas, waar om 19 uur een grote openingsceremonie van start gaat. Er worden 10.000 bezoekers verwacht. Er is koninklijk bezoek van prinses Astrid en prins Lorenz. Ex-judoka en olympisch kampioene Gella Vandecaveye steekt de olympische vlam aan.

Tijdens het hemelvaartweekend van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni nemen meer dan 3.400 Belgische atleten deel aan de 37ste editie van de Special Olympics, of de Nationale Spelen, het grootste sportevent in België voor atleten met een verstandelijke beperking. Zij zullen het beste van zichzelf geven in 20 verschillende sporten en aangepaste disciplines. Daarvoor zijn de voorbije week de sportaccommodaties op tien sites in Sint-Niklaas en Beveren ingericht.

De Nationale Spelen starten morgen vanuit Beveren met een ‘Torch Run’. Daarmee wordt de olympische vlam, de ‘vlam van de hoop’, door 200 lopers naar Sint-Niklaas gebracht. Onder meer Henny Seroeyen van De Buurtpolitie loopt mee.

Ex-judoka steekt olympische vlam aan

Vanaf 19 uur is iedereen welkom om de feestelijke opening mee te beleven met alle 3.400 atleten, in aanwezigheid van prinses Astrid en prins Lorenz. Presentator is Sean Dhondt. Gella Vandecaveye zal samen met een atlete met een verstandelijke beperking de vlam aansteken. Het olympische vuur blijft gedurende vier dagen branden. Op de Grote Markt worden morgen tot 10.000 bezoekers verwacht. De stad neemt de nodige verkeersmaatregelen.

De komende dagen is er heel wat sportplezier te ontdekken. Iedereen kan de atleten gratis aan het werk zien op de 10 verschillende sportsites. En hoog bezoek mogen de atleten ook nog verwachten, zoals donderdag in de sportzone in Beveren. Om 9.30 uur komen de Red Flames de atleten een bezoekje brengen en geven ze de aftrap van de eerste wedstrijd. Onder andere SOB-ambassadrice Tessa Wullaert, Red Flame en speelster bij Manchester City, zal aanwezig zijn om rond 12 uur een cheque te overhandigen aan de organisatie van de Spelen.

Alle info: www.special-olympics.be, www.facebook.com/SpecialOlympicsBelgium, www.instagram.com/sobelgium

Lees ook: CEO Special Olympics Zehra Sayin: “Dit is geen ‘one shot event’. We willen echt een impact creëren”