Komende zondag kioskconcerten tijdens Terrasjesdagen: twee harmonieën spelen in Casinopark JVS

24 juni 2019

15u27 0 Sint-Niklaas Komende zondag spelen twee harmoniëen in de kiosk in het Casinopark, tijdens het weekend van de Terrasjesdagen.

Ook de harmonieorkesten De Toekomst en deKunstvrienden zullen volgende zondag in zomerse stemming zijn. Zij worden nog toegevoegd aan het programma van de Terrasjesdagen, komend weekend in de Sint-Niklase stadskern. Ze brengen twee kioskconcerten in het Casinopark aan de Stationsstraat.

Om 14.30 uur start harmonieorkest De Toekomst, om 16 uur volgt deKunstvrienden. De toegang vanaf 14 uur is gratis.