Komende zondag is autovrij in stadscentrum Joris Vergauwen

16 september 2020

12u38 0 Sint-Niklaas Een groot deel van het Sint-Niklase stadscentrum is komende zondag 20 september autovrij. Het wordt anders dan de voorbije jaren, maar toch zal er op de Grote Markt nog heel wat te zien en te beleven zijn, van 14 tot 18 uur.

Op de Grote Markt is er een feestmarkt van de marktkramers. En op een ‘mobiliteitsmarkt’ pakken onder meer Fietspunt, Oxford fietsen, de Fietsersbond en de lokale politie uit met infostands. Voor kinderen zijn er straattheateracts en gekke fietsen. Verder is er nog randanimatie van City Escape en City Golf en staan er een aantal foorkramen op de markt.

Een stadscentrum zonder autoverkeer is ook een uitstekende gelegenheid voor de Street-Art Tour of het kunstenparcours Coup de Ville, of om met kinderen op stap te gaan met het Spel-en Speurboek. Alle info daarover bij de dienst toerisme op de Grote Markt 45.

De autovrije zondag verloopt coronaveilig. De mondmaskerplicht is nog steeds van kracht en er is een maximaal aantal bezoekers.

Verkeer

Tijdens de autovrije zondag gelden er specifieke verkeersmaatregelen. Vanaf 12 uur wordt de autovrije zone afgebakend en is er geen autoverkeer meer mogelijk. De autovrije zone strekt zich uit van de Spoorweglaan tot de Moerlandstraat, een groot deel van de stadskern dus. Normaal gezien wordt de autovrije zone vanaf 18.30 uur opnieuw opengesteld voor het verkeer.

Auto’s die geparkeerd staan op de openbare weg in de autovrije zone mogen tijdens die periode blijven staan, zonder dan ook een verplaatsing te maken. De randparkings en enkele centrumparkings blijven bereikbaar: parking Waasland Shopping Center, Noordlaan, Station, Stationsstraat, Zwijgershoek, Schouwburg, Kokkelbeekplein, ’t Bau-huis.

Voor uitzonderlijke verplaatsingen om dringende medische redenen kan een doorgangsbewijs aangevraagd worden. Info: 03 778 32 56.