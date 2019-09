Komende zaterdag inspraakmoment over toekomst Hendrik Heymanplein JVS

10 september 2019

18u07 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur organiseert op zaterdagvoormiddag 14 september een participatiemoment over de herinrichting van het Hendrik Heymanplein in de bibliotheek.

De stad wil van het Hendrik Heymanplein een groen plein maken met een nieuwe bibliotheek en supermarkt. In de vorige bestuursperiode is er al een heel traject afgelegd om tot een masterplan te komen. Nu zet de nieuwe bestuursmeerderheid de volgende stap, met de start van de RUP-procedure, om tot een ruimtelijke uitvoeringsplan voor het plein te komen. Nu zaterdag volgt een participatiemoment over dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

In 2017 keurde de gemeenteraad de studie voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein goed. Daarbij werden keuzes gemaakt voor de aanleg van een ontmoetingsplein, met plaats voor een nieuwe bibliotheek en een supermarkt. Om dat mogelijk te maken, is er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. “In een RUP wordt voor elk perceel grond in een bepaald gebied vastgelegd wat er wel of niet mag gebouwd of aangelegd worden, van woningen en winkels tot groenvoorzieningen. In zo’n plan staan ook stedenbouwkundige voorschriften. Dat zijn regels die bijvoorbeeld vastleggen hoe hoog men maximaal mag bouwen en welke bouwmaterialen toegelaten zijn. Hiervoor werd een startnota opgemaakt, die tijdens het participatiemoment toegelicht wordt”, klinkt het bij de stad.

Het participatiemoment vindt plaats op zaterdag 14 september, doorlopend van 9.30 tot 12.30 uur, in de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein. Om 10, 10.45 en 11.30 uur staat telkens een algemene toelichting op het programma. Daarbij komen onder meer de opmaak van het RUP en het verdere verloop van het proces aan bod.

De startnota is ook raadpleegbaar in het stadhuis en op de stadswebsite www.sint-niklaas.be/hendrik-heymanplein, tot 4 november.