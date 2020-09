Koffiebar én plantenwinkel: Eline (28) zorgt voor mooie combi met MOS en MOK Joris Vergauwen

25 september 2020

10u55 0 Sint-Niklaas In de Walburgstraat heeft Eline Bohi (28) met MOS en MOK een bijzondere zaak geopend. Het is de combinatie van een plantenwinkel en een koffiebar.

Een koffietje drinken in het groen? Dat kan voortaan bij MOS en MOK in de Walburgstraat in Sint-Niklaas. “Ik wil een fijne ontmoetingsplek creëren waar mensen tot rust komen in het groen en kunnen genieten van verse koffie of thee en zelfgemaakt gebak”, vertelt Eline Bohi, die hiermee een opmerkelijke carrièreswitch maakt. “Ik ben van opleiding psychologe en heb de voorbije jaren gewerkt voor het CLB. Daarnaast stond ik ook in de keuken bij Bar Marcel op het Regentieplein. Ik deed die beide jobs graag, maar ik wilde ook heel graag zelf iets opbouwen. En ik heb ontdekt dat ik heel graag zie wat ik op een dag heb gedaan, iets als een tastbaar resultaat van je werk. Die voldoening vind ik meer in wat ik nu doe. Het was een intensief jaar vol plannen, zoeken en wroeten om een idee uit te bouwen tot een volwaardig initiatief, maar ik ben heel blij nu.”

Plantenliefhebbers treffen er niet alleen een assortiment binnenhuisplanten aan, maar ook een collectie van originele interieuritems en droogbloemen. In het horecagedeelte kan iedereen genieten van verse koffie of thee met huisgemaakt gebak, of een gezellig aperitief. “Op termijn ga ik ook workshops organiseren. Ontmoeting en creativiteit zijn hier heel belangrijk, net als rust en groen.”

MOS en MOK is open van dinsdag tot zaterdag tussen 10 en 18 uur, en op zondagen van 13 tot 17 uur.

Info: www.mos-mok.be.