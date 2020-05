Koerier neemt passagiers mee in wagen ondanks coronacrisis en riskeert nu fikse boete Nele Dooms

29 mei 2020

11u09 1 Sint-Niklaas S.B. (34), een koerier uit Sint-Niklaas, riskeert een fikse boete omdat hij ondanks de coronacrisis en bijhorende maatregelen toch passagiers in zijn wagen meenam. Dat gebeurde tot twee keer toe. “En tegen de politie die hem aan de kant zette, zette hij nog een grote mond op ook”, klonk het tijdens zijn proces voor de Dendermondse rechtbank.

Een eerste keer werd S.B. betrapt op 26 maart, in volle lockdown van de coronacrisis. De man had toen twee passagiers in zijn wagen zitten, wat door de coronamaatregelen verboden was. Toen een politiepatrouille S.B. zag rijden, beslisten agenten hem aan de kant te zetten voor een controle. Ze vertelden hem dat hij niet meer voort mocht rijden, maar dat werkte bij S.B. als een rode lap op een stier. “Jullie verspreiden het virus zelf, door varkens en vleermuizen te eten!”, riep hij. “Ik moet hier zelfs al hoesten door jullie, ik heb het al zitten die corona.”

Zijn lesje had S.B. alleszins niet geleerd, want amper twee weken later moest hij alweer staande gehouden worden door politie. Deze keer zat er één passagier bij hem in de wagen. S.B. probeerde de feiten voor de rechter te minimaliseren. “Het waren altijd maar heel kort ritjes”, zei hij. “Ik had me laten vertellen dat corona zo erg niet was. Een klant had het opgelopen en was er niet zo ziek van geweest. Ik dacht dat het wel ok was.”

S.B. stond voor de rechter omdat hij op het moment van de feiten de voorziene boete van 750 euro niet betaalde. Nu riskeert hij een veel grotere straf, namelijk een boete van 4.000 euro. De openbaar aanklager tilde zwaar aan de feiten. “Niet alleen leefde deze man de regels niet na, hij toonde ook geen respect voor de politiediensten”, klonk het. De rechter velt vonnis op 24 juni.