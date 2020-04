Koelbloedige bewoner voorkomt erger door brandende wagen met grijpkraan weg te slepen naar tuin Kristof Pieters

26 april 2020

14u17 1 Sint-Niklaas In de Krekelstraat in Sint-Niklaas is zondag een auto in vlammen opgegaan. De bewoner kon zelf erger voorkomen door met een grijpkraan de brandende auto weg te slepen uit de buurt van zijn garage.

De bewoners van de Krekelstraat werden om iets over 11 opgeschrikt door enkele luide knallen. Uit een tuin steeg een onheilspellende zwarte rookpluim op. Een buurtbewoner verwittigde de eigenaar die zelf nog niks had opgemerkt.

“Een van de buren stond plots aan mijn deur en hij zei dat er iets aan het branden was in mijn tuin”, getuigt de man. “Ik legde meteen de link met enkele knallen die ik hoorde. Eerst dacht ik dat kinderen bommetjes aan het afsteken waren. Toen ik in mijn tuin ging kijken zag ik dat de wagen van een kennis helemaal in brand stond. Ik was die auto enkele dagen geleden gaan ophalen nadat de dame er een ongeval mee had gehad. Het voertuig stond hier tijdelijk gestockeerd.”

Omdat de wagen vlak tegen een garage stond met heel wat materiaal in gestockeerd, twijfelde de man geen moment om zelf in te grijpen. Met een grijpkraan sleepte hij de brandende wagen een 20-tal meter verder.

De opgeroepen brandweer had de brand snel onder controle, maar de wagen brandde wel volledig uit. De garage liep wat schade op door de stralingshitte, maar de inboedel kon gevrijwaard blijven.

De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk maar mogelijk ligt een kortsluiting aan de batterij aan de basis. Er raakte niemand gewond.