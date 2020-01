Knip in de Breedstraat op komst: “Voor bewoners is huidige verkeerssituatie onhoudbaar” Joris Vergauwen

21 januari 2020

19u13 0 Sint-Niklaas Na het inspraakmoment voor de bewoners van de Priesteragiewijk eind vorig jaar heeft het Sint-Niklase schepencollege nu de complexe knoop doorgehakt voor nieuwe circulatiemaatregelen in die stadswijk. Daarbij wordt er gekozen voor een knip in de Breedstraat, ter hoogte van de Magnolialaan. Een fysieke barrière komt er niet, wel een knip via ANPR-camera’s. En daarbij bekijkt de stad de mogelijkheid om onder meer bewoners, zorgverleners en leveranciers wél nog doorgang te geven.

In november gaven zo’n 130 bewoners uit de Priesteragiewijk in Sint-Niklaas hun mening over de verkeerscirculatie in hun wijk. Zoals bekend wil de stad met gerichte circulatiemaatregelen het doorgaand verkeer naar de Singel en de N70 sturen, in plaats van dat het een weg zoekt door het stadscentrum en door de verschillende stadswijken.

In de Priesteragiewijk gaat het onder meer om een ‘knip’ in de Goudenregenlaan en éénrichtingsverkeer in het Brugsken, staduitwaarts. Maar om dat mogelijk te maken, moeten er ook circulatiemaatregelen in de Breedstraat komen. “Anders wordt de verkeersdruk daar nóg groter”, gaf schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) al aan.

Verkeersfilter

De stad stapte in november met vier mogelijke scenario’s naar de bewoners. Ook online kon iedereen zijn mening kwijt. Op basis van die feedback heeft het schepencollege nu een beslissing genomen voor de Breedstraat. Er wordt gekozen voor een knip ter hoogte van de Magnolialaan, aan café ‘t Oud Geel. “Bij het bespreken van de scenario’s was er grotendeels consensus over de problemen, veel minder over de oplossingen”, aldus schepen Carl Hanssens. “Grootste struikelblok bleek voor veel inwoners de scheiding die ontstaat tussen de twee wijkhelften door een knip in die straten. Die wordt niet ervaren als een natuurlijke grens en velen hebben aan de andere kant van de wijk garages, familie of gewoon ook de buurtwinkel. We begrijpen dit en bekijken nu hoe we een ‘verkeersfilter’ en een doorgang voor buurtbewoners mogelijk kunnen maken.”

Wie wel en wie niet?

Door de knip in de Goudenregenlaan en de Breedstraat uit te voeren met ANPR-camera’s, die nummerplaten kunnen lezen, kan een systeem worden uitgewerkt om te bepalen wie niet en wie nog wel mag passeren. “De software om dit mogelijk te maken, moet nog aangekocht worden, maar ook de modaliteiten moeten nog scherp gesteld worden: wie laten we door en wie niet? Hoe gaan we dit makkelijk toegankelijk maken voor de buurtbewoners? Daardoor is het nu moeilijk om een timing te bepalen. Van zodra die knopen zijn doorgehakt, kunnen we alle buurtbewoners informeren."

“Onhoudbaar”

De bewoners van deze stadswijk vragen alleszins om oplossingen, volgens de schepen. “Het inspraakmoment heeft duidelijk aangegeven dat de huidige verkeerssituatie voor de bewoners onhoudbaar is. Er is de snelheidsproblematiek ’s avonds, maar ook het knelpunt aan de Antwerpsesteenweg tijdens de spitsuren en de grote parkeerdruk op bepaalde plaatsen. Met de nieuwe circulatiemaatregelen willen we voor een meer leefbare en veilige stadswijk zorgen.”