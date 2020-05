Klussende bejaarde wordt onwel, brandweer moet man uit dakgoot halen Kristof Pieters

26 mei 2020

16u49 2 Sint-Niklaas De brandweer werd dinsdagmiddag opgeroepen voor een niet alledaagse interventie. Een bejaarde man was tijdens het klussen onwel geworden en moest uit de dakgoot van zijn woning worden gehaald.

Om iets na 15 uur dinsdagnamiddag merkte een bewoner van de Heimolenstraat op dat zijn buurman in de dakgoot lag. De bejaarde man van 80 was zelf op zijn dak geklauterd om een herstelling uit te voeren aan zijn dakgoot. De man was echter plots onwel worden. Het duurde een hele tijd vooraleer hij opgemerkt werd door zijn buurman. De brandweer van de posten Sint-Niklaas en Waasmunster kwamen meteen ter plaatse. De hulpdiensten konden de ijverige tachtiger al snel uit zijn benarde positie redden. De man verklaarde dat hij er al een hele tijd lag, maar hij wist niet exact hoe lang. Mogelijk had hij door de felle zon een appelflauwte gekregen. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om de man te controleren, maar gezien de omstandigheden bracht hij het er goed vanaf.