Klinken op het nieuwe jaar: komende weken nieuwjaarsrecepties in Sint-Niklaas en de deelgemeenten JVS

03 januari 2020

10u55 0 Sint-Niklaas Zowel in Sint-Niklaas als in de deelgemeenten vinden er de komende weken nieuwjaarsrecepties plaats. Een overzicht.

Komende zondag 5 januari trakteert het stadsbestuur van Sint-Niklaas de inwoners op een nieuwjaarsdrink op de Grote Markt, van 10 tot 14 uur. Dat is voortaan elk jaar de bedoeling. Nu zondag wordt dat gecombineerd met een infomarkt over het beleidsplan voor de komende jaren in het stadhuis.

In Nieuwkerken organiseert de dorpsraad op zondag 12 januari een nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein Ten Bos, intussen voor de derde keer. Die vindt plaats van 10 tot 12 uur.

Op zaterdag 18 januari is er een nieuwjaarsdrink in Belsele, georganiseerd door de vzw Belsele Events, vanaf 19 uur. Die vindt plaats aan CC De Kouter in de Koutermolenstraat.

En tot slot is er deelgemeente Sinaai, waar de vzw Sinaai Leeft een nieuwjaarsreceptie organiseert op zondag 19 januari vanaf 10.30 uur op de Dries.