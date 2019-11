Klimaatmenu voor scholen: stad en organisaties bieden klimaatprogramma aan JVS

01 november 2019

12u47 0 Sint-Niklaas De stad en een aantal partnerorganisaties bieden lagere en secundaire scholen een ‘klimaatmenu’ aan, met een reeks activiteiten, workshops en lezingen rond klimaatthema’s.

Scholen in Sint-Niklaas zijn vragende partij om activiteiten rond het klimaat te kunnen aanbieden aan leerlingen, op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Daarom heeft de stad een aanbod uitgewerkt voor scholen, in samenwerking met organisaties Solidargo, Broederlijk Delen en Oxfam Wereldwinkels. “Klimaat is hot en scholieren zijn er mee bezig. Voor scholen en leerkrachten is het echter niet evident om ook nog zo’n aanbod samen te stellen. Daarom zorgt de stad voor zo’n ‘klimaatmenu’, waaruit scholen kunnen kiezen. Het is bovendien beter om het hele schooljaar een ‘klimaatvibe’ in de scholen te krijgen dan één keer een verdwaalde dikketruiendag of veggiedag”, aldus schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen) en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Er komen in de loop van het schooljaar een aantal bijzondere sprekers naar Sint-Niklaas, onder meer Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en klimaatexperten Pieter Boussemaere en Koen Meirlaen.

Apotheose wordt de Klimaatweek, van 27 tot 30 april, met onder meer een ‘autoloze schooldag’ op woensdag 29 april en de ‘Picknick Plein Public’ in het stadspark op donderdag 30 april.

Scholen kunnen nu al hun klimaatmenu samenstellen en inschrijven voor de activiteiten via www.klimaatweek2020.be.