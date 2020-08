Kleutertje dat uit vijver De Ster werd gered, vecht nog altijd voor haar leven Kristof Pieters

11 augustus 2020

20u11 50

Het vijfjarig meisje dat maandag uit de onbewaakte zone van de roeivijver van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is gehaald, vecht nog altijd voor haar leven. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat het kind nog altijd in kritieke toestand verkeert. Er is ook niet meer bekend over de precieze omstandigheden van het ongeval. Vermoedelijk is het kind even ontsnapt aan de aandacht van haar familie en uitgegleden op een steile talud van de roeivijver. Ze lag al een hele tijd in het water, toen ze werd ontdekt en ze moest ter plaatse gereanimeerd worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.