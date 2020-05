Klein gezinnetje voor Sint-Niklase slechtvalken dit voorjaar: twee van de vier eieren komen uit Joris Vergauwen

10 mei 2020

09u40 0 Sint-Niklaas Het gezinnetje slechtvalken in de toren van de OLV-kerk in Sint-Niklaas is dit voorjaar met uiteindelijk twee valkjes uitgebreid. Minder dan gewoonlijk, en bovendien waren er vier eieren gelegd. “Maar in de natuur verloopt ook vaak niet alles volgens plan”, klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen.

Op 28 april kroop het eerste jong uit het ei, op 1 mei het tweede. Er bleven nog twee eieren over. Het derde ei bleek evenwel een flop en het vierde ei werd niet meer bebroed. Twee jongen dus voor het koppel slechtvalken dit voorjaar, of ‘een klein gezinnetje’ volgens Vogelbescherming Vlaanderen. “In vergelijking met andere slechtvalkenkoppels in Vlaanderen is dat van Sint-Niklaas relatief laat aan het broedseizoen begonnen. In 2017 bijvoorbeeld kroop het eerste kuiken al op 14 april uit het ei. Dat is twee weken vroeger. Met het derde ei was deze keer blijkbaar iets mis. Dat werd duidelijk op 6 mei. Rond 14.20 uur is het opengebarsten, maar de inhoud was vrij vloeibaar. Geen embryo dus en al zeker geen kuiken. Moeder slechtvalk heeft de inhoud van het ei meteen opgegeten. Sindsdien gaat ze zelf ook actief op jacht en werd het vierde ei nauwelijks of niet meer warm gehouden.”

Het vierde ei werd op 27 maart gelegd en de gemiddelde broedduur bedraagt 31 à 33 dagen. “We zijn nu 44 dagen verder en dus zal het dit jaar bij twee jongen blijven. Is dat erg? Nee. In de natuur verloopt ook vaak niet alles volgens plan. De twee kuikens zullen nu wel meer overlevingskansen hebben dan wanneer ze het eten onder vier zouden moeten delen. De kans dat een kuiken wordt opgeofferd wegens gebrek aan prooien is nu ook bijzonder klein. Wij houden het broedsel natuurlijk in de gaten, maar zullen nooit tussenbeide komen. De natuur moet haar gang kunnen gaan.”

Via de camera’s in en rond de nestkast is het slechtvalkengezin heel de tijd te volgen. Er zijn ook archiefbeelden van dit broedseizoen, met de hoogtepunten van dit voorjaar. Bekijk hier de beelden vanuit de OLV-toren in Sint-Niklaas.