Klassieke trampolines verdwijnen op De Ster: domein pakt uit met nieuwe air trampoline JVS

09 juli 2019

15u47 0 Sint-Niklaas Op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is een air trampoline in gebruik genomen. De welbekende trampolines aan de ingang van de Lange Rekstraat verdwijnen na de zomer.

Wie afspreekt op recreatiedomein De Ster doet dat ofwel aan de kant van De Brokkelinck ofwel aan de kant van de trampolines. Na deze zomer zullen bezoekers daar iets anders op moeten vinden, want na vele tientallen jaren verdwijnen de klassieke trampolines aan de ingang van het domein aan de Lange Rekstraat.

In de plaats is er vorige week een air trampoline in gebruik genomen aan de speeltuin, aan de andere kant van het domein. Springen blijft dus mogelijk op De Ster, maar dat kan voortaan dus ook op dat grote luchtkussen.