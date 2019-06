Kiosk en terras aan speelsite De Witte Molen: toelating voor uitbater brasserie De Witte Molen tot 30 september JVS

17 juni 2019

11u50 0 Sint-Niklaas Het schepencollege heeft groen licht gegeven voor de uitbating van een kiosk met terras op de site van De Witte Molen in Sint-Niklaas.

Uitbater Alen Sakirovski van brasserie De Witte Molen heeft van het Sint-Niklase schepencollege de toelating gekregen om tot 30 september een kiosk uit te baten op de speelsite De Witte Molen. Die kiosk mag 7 m² groot zijn, met het terras erbij maximaal 65 m². De stad koppelt er een reeks voorwaarden aan. Zo moet het meubilair op de terraszone een meerwaarde vormen voor de ‘beeldkwaliteit’ van het terrein, dus geen witte plastiek stoelen en tafels en geen reclameparasols. Het toilet van brasserie De Witte Molen moet worden opengesteld voor alle gebruikers van het park. De uitbater moet ook praktische afspraken maken met OJC Kompas en JOS vzw, in functie van initiatieven die zullen plaatsvinden op de speelsite. En na het verwijderen van de opstelling moet de uitbater het terrein op eigen kosten in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

Het schepencollege ziet dit als een proefproject. “Hiermee geven we geen toestemming voor het uitbaten van een kiosk of terras vanaf 2020. De toestemming die verleend wordt, is tijdelijk, bij wijze van proefperiode. Als het concept positief geëvalueerd wordt en er beslist wordt dit op jaarlijkse vaste basis te organiseren, moet er een openbare procedure uitgeschreven worden”, klinkt het.