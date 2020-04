Kinderen op Buitenspeeldag aan de slag met ‘9100 speeldag-bordspel’: “Zelfs mama en papa vinden het leuk” Joris Vergauwen

22 april 2020

16u19 0 Sint-Niklaas Geen buitenspeeldag vandaag, maar heel wat Sint-Niklase gezinnen zullen ongetwijfeld het speciale ‘9100 speeldag-bordspel’ bovengehaald hebben. Dat heeft de stad verdeeld onder de 6.000 kinderen tussen 4 en 12 jaar in Sint-Niklaas, als alternatief voor deze buitenspeeldag in lockdown.

De vier kinderen van Esmae Lamrani en Kerim Yuruk moeten elke dag eerst klaar zijn met hun huiswerk, anders komen er geen spelletjes op tafel. Zo was het ook woensdag rond de middag. Normaal komen ze rond deze tijd terug van school en zouden ze zich nu hebben klaargemaakt voor de jaarlijkse buitenspeeldag, samen met enkele duizenden andere kinderen. Dit jaar blijft iedereen echter binnen, ver weg van speeltuinen en ver weg van andere kinderen.

Toch wilde de stad iets speciaal doen voor de jongste generatie in Sint-Niklaas. Team buitenspeeldag en 9100speelstad maakten samen met ontwerpster Emma Thyssen het ‘9100 speeldag-bordspel’. Dat viel de voorbije dagen in de brievenbus van 6.000 kinderen tussen 4 en 12 jaar in Sint-Niklaas. “Een heel leuk spel is dit”, vertelt mama Esmae. “Het is heel anders dan de standaard gezelschapsspelletjes, door de opdrachten binnen en buiten. En je kan het met het héle gezin spelen. De jongste van drie vindt het leuk, net als de oudste van twaalf, maar eigenlijk spelen wij het ook graag. We hebben al een paar keer flink gelachen.”

Vader Kerim Yuruk, die bij Volvo Cars in Gent werkt, is momenteel technisch werkloos. Samen met zijn vrouw Esmae ontfermt hij zich over hun vier kinderen Harun (3), Imran (5), Bunyamin (11) en Mumin (12), die nu takenbundels krijgen van de juffen van De Watertoren en Forum Da Vinci. “Deze periode is met vier kinderen wel een opdracht. Soms zijn ze wel eens wild, maar uiteindelijk is het best okee. We volgen wel een strikte dagindeling. Bij het huiswerk komt immers heel wat kijken, van foto’s uploaden tot filmpjes maken en doorsturen. We steken er veel tijd in. Onze oudste zoon zit in het eerste middelbaar, hij heeft wat begeleiding nodig. Maar ook de andere kinderen staan we bij in hun schoolwerk. Zelfs onze jongste van 3 jaar, die in het eerste kleuterklasje zit, heeft van school een bundel gekregen! We zijn samen toch telkens een halve dag met het huiswerk bezig. We worden door de leerkrachten wel heel goed begeleid, dat verloopt heel vlot. Maar spelen gebeurt dus pas als alle huiswerk klaar is. Dan houden we in de tuin onze eigen buitenspeeldag!”