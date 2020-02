Kidsatelier in Waasland Shopping tijdens krokusvakantie Joris Vergauwen

23 februari 2020

15u15 0 Sint-Niklaas Tijdens de krokusvakantie organiseert Waasland Shopping elke dag het kidsatelier ‘Galaxy Jars maken’.

Wie de komende week met de kinderen naar Waasland Shopping in Sint-Niklaas trekt, kan hen meer dan alleen winkels aanbieden. In het shopping center wordt immers het kidsatelier ‘Galaxy Jars maken’ georganiseerd. “Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen met verf, lijm, watten en glitters”, klinkt het.

Het kidsatelier is elke dag open in deze krokusvakantie, tot en met zaterdag 29 februari, van 11 tot 18 uur.