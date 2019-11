Kerstshoppen voor honden: Herbafix opent belevingsshop in Belsele JVS

27 november 2019

15u00 0 Sint-Niklaas Vanaf zondag 1 december opent Herbafix een kerstbelevingsshop voor honden in Belsele. Elke zondag in december kunnen honden en hun baasjes rondsnuffelen in een hondvriendelijke setting. Er is ook een doggy bar en een photocorner om een kerstfoto te maken met je hond.

Herbafix, het label voor natuurlijke hondenvoeding van Kristel Fierens uit Belsele, pakt in december uit met een opmerkelijke winkel. Een belevingsshop voor honden wordt het, speciaal voor de kerst- en eindejaarsperiode. “Iedereen verdient een pakje onder de boom, ook onze honden”, stelt Kristel Fierens, oprichtster van Herbafix. “Hondeneigenaars willen hun trouwe vriend tijdens de feestdagen graag eens extra in de watten leggen. Een nieuw speelgoedje of nieuwe leiband? We hebben keuze genoeg. Toppers tijdens de feestdagen zijn onder andere onze zalmolie met kurkuma die als topping over de voeding gesprenkeld kan worden om brokjes extra smakelijk te maken, de gezonde bijtbevers en de ‘Santa Paw Box’, een giftbox voor de hond, het ideale geschenk voor honden voor een onvergetelijke kerst.”

Vanaf zondag 1 december kunnen honden en hun baasjes aan kerstshopping doen bij Herbafix. Er zijn niet alleen cadeau’s voor viervoeters te vinden, maar door een samenwerking met cadeauwinkel Beans&Dreams kunnen ook tweevoeters er iets vinden voor onder de kerstboom. Er is ook een doggy bar, een photocorner om een leuke kerstfoto te maken met je hond en een kids corner.

De winkel bevindt zich in de Bookmolenstraat 28 in Belsele en is open op zondagen 1, 8, 15 en 22 december tussen 10 en 16 uur.