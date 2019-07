Kermis in Sinaai: van Radio Guga, wielerwedstrijden tot Dana Winner JVS

10 juli 2019

08u45 0 Sint-Niklaas De kermis komt naar Sinaai, van 13 tot 21 juli. Dit weekend is het dorp in feeststemming, met optredens en een kindermiddag op de Dries.

De kermisperiode in Sinaai loopt van zaterdag 13 tot zondag 21 juli. Naar aloude traditie staan er opnieuw heel wat wielerwedstrijden op het programma. Het komend weekend is er ook een muzikaal programma.

Zaterdag 13 juli is er een volksfeest op de Dries met Radio Guga, de band rond Guga Baúl, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Daarna neemt een discobar de Sinaainaren mee de nacht in. Op zondag 14 juli is er een kindermiddag met Clown Rocky’s kriebelshow op de Dries, vanaf 15.30 uur. Maandag 15 juli staat Dana Winner op het podium op de Dries, vanaf 21.30 uur. Het feestweekend wordt afgesloten met een muzikaal vuurwerk op het mooie dorpsplein vanaf 23 uur.

Er gelden heel wat verkeersmaatregelen in het dorpscentrum van Sinaai, ook omdat er van zaterdag tot en met maandag wielerwedstrijden in het dorp plaatsvinden.