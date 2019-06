Kermis Belsele van start: nieuw feestterrein, muziek en koers JVS

05 juni 2019

17u57 0 Sint-Niklaas In Belsele gaat de kermis van start, met voor de tiende keer al de ‘radio- en evenementenweek’, waarvoor de stad en de Vrije Radio Belsele de handen in elkaar slaan. Voor het eerst vinden de festiviteiten plaats op het terrein achter de kerk. Ook Belsele Sportief zet zich schrap voor de organisatie van heel wat wielerwedstrijden.

De kermis van Belsele komt er aan. Al voor de tien keer zet de Vrije Radio Belsele (VRB) een heuse ‘radio- en evenementenweek’ op poten, met een mobiele radiostudio aan de kerk en een hele reeks evenementen op het nieuwe feestterrein achter de kerk. De radio-uitzendingen zijn vandaag gestart. Nog tot volgende dinsdag om 19 uur is de VRB in de ether op 97.2 FM. De VRB viert overigens een dubbel jubileum dit jaar. “We organiseren al voor de tiende keer deze evenementenweek tijdens de zomerkermis. En in 1984 zond de VRB voor het eerst uit, exact 35 jaar geleden dus”, aldus voorzitter Lieven De Martelaere van de vzw Vrije Radio Belsele.

De VRB, die sinds vorig jaar het hele kermisgebeuren organiseert, verplaatst het feestterrein naar de zone achter de kerk, het Sint-Andreasplein. “Om praktische redenen en omwille van de veiligheid is het beter om de feestzone daar onder te brengen, in plaats van in de smalle strook tussen de kerk en de cafés”, klinkt het. Volgens schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) wordt dat een verbetering. “De cafés zullen meer terrasruimte krijgen en de feestzone wordt groter.”

Vrijdagavond pakt de VRB uit met een grote muziekquiz. Zaterdagavond is er de VRB Retro Fuif, zondag een motorrit ten voordele van Vesta vzw (9u), een kinderdisco (15u), de Ketnetband (16.30u) en ‘s avonds een heuse ‘vedettenparade’, met Barbara Dex, Wendy Van Wanten, Mama’s Jasje, Belle Perez en Christoff. De VRB kan rekenen op een honderdtal medewerkers het komende weekend. Alle evenementen zijn gratis.

Koers

Daarnaast is er ook nog het hele koersprogramma van Belsele Sportief, met als hoogtepunt de interclub ‘Kampioenschap van het Waasland’ voor elite, elite z/c en beloften (U23), op dinsdag 11 juni vanaf 14 uur. Ook tijdens de andere kermisdagen zorgt Belsele Sportief voor een mooi wielerprogramma. Van vrijdag 7 juni tot en met dinsdag 11 juni bevindt het epicentrum van het lokale wielergebeuren zich in het Wielercafé, in een feesttent voor het gemeentehuis.

Info: www.vrijeradiobelsele.be, www.belselesportief.be