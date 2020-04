Exclusief voor abonnees Kasteel Walburg: visgerechten zorgen voor zon op het bord Joris Vergauwen

15 april 2020

09u32 0 Sint-Niklaas Op een zonnige avond is het terras van de horecazaak Kasteel Walburg in het stadspark van Sint-Niklaas een geweldige plek om te dineren. De bezorgmaaltijden van Kasteel Walburg zorgden echter voor een verrassend zonnige avond op ons terras thuis.

We bellen rond 11 uur naar Kasteel Walburg om een bestelling door te geven voor die avond. Sommige zaken krijgen liever een bestelling een dag op voorhand door, maar dat blijkt hier geen enkel probleem. In de kasteelkeuken is men al volop aan de slag, horen we op de achtergrond. Fijn om dat te horen in deze moeilijke tijden voor de horeca. Dankbaarheid en waardering krijgen we van zaakvoerster Melissa Verniers van Kasteel Walburg, omdat we maaltijden bestellen. De horeca steunen, met veel plezier op deze manier.

Keurig verpakt

Kasteel Walburg is pas op 6 april met een afhaal- en bezorgservice gestart, maar het lijkt er allerminst op dat de horecazaak zich snel en onvoorbereid in dit avontuur heeft gestort. Integendeel, de maaltijden worden op het afgesproken tijdstip geleverd en zijn heel netjes verpakt. Geen potjes in alle kleuren en afmetingen of meters vershoudfolie, maar wel stevige, zwarte plastic schalen met deksel, aangereikt in een papieren zak. Heel keurig. Op de verpakking van elk gerecht hangt een sticker met de aanwijzingen om het gerecht op te warmen. De gerechten zijn dan wel volledig afgewerkt, maar moeten thuis nog even worden opgewarmd. We hebben het veel liever zo dan een maaltijd geleverd te krijgen die onderweg te ver is gegaard of die al half is afgekoeld, om dan flets op het bord te verschijnen.

De take away- en delivery-kaart van Kasteel Walburg telt vier voorgerechten, acht hoofdgerechten, drie kindergerechten, vier nagerechten, een keuze uit wijnen en frisdranken en nog wat extra’s. Fijn is dat het niet om gerechten gaat die op nog heel wat plaatsen te verkrijgen zijn, dus geen spaghetti, stoofvlees of vol-au-vent.

Als voorgerechten kozen wij voor de tataki van tonijn, wasabi-mayonnaise en wakamé (9 euro) en het scampispiesje met couscous en cocoscurrysaus (9 euro). Aan de tataki van tonijn is geen werk meer, die gaat koud op het bord en smaakt ook nog eens geweldig. Aan het andere voorgerechtje voegen we nog de saus toe vooraleer we het even in de microgolfoven plaatsen. Het scampispiesje is sappig en het geheel blijkt een heel fijn voorafje, zo klinkt het bij mijn tafelgenote.

Een beetje vakantie

Een bouillabaise thuis maken, met een verse visbouillon, is niet iets wat we vaak doen. Maar de Zuid-Franse klassieker komt nu toch op onze tafel, of althans de ‘bouillabaise Walburg’, met natuuraardappelen, gamba’s, kabeljauw, zalm, mosselen, scampi’s en een broodje met boter (22 euro). De instructies op de verpakking zijn duidelijk. De soep gaat op het vuur, samen met de aardappelen, om er daarna nog heel even de stukken vis in op te warmen. De gamba’s waren nog een beetje rauw, maar door ze nog even in de soep te laten garen, komen ze perfect op tafel. Een prachtig gerecht is dit, in de oranje gloed van de ondergaande zon op ons terras. Een beetje vakantie, dan toch..

Mijn tafelgenote koos voor het vispannetje ‘Florentine’ met hertoginneaardappelen en spinazie (18 euro). Dat gaat in een ovenschaal en zorgt na een kwartiertje op 180 graden ook bij haar voor een mooi moment aan tafel. Van zo’n bezorgmaaltijden worden wij blij. Nogmaals: de horeca steunen, met veel plezier én dankbaarheid op deze manier.

Prijs-kwaliteit: 9/10

Snel bediend: 9/10

Eten: 8,5/10

Kasteel Walburg

Walburgstraat 35

Sint-Niklaas

03/344.20.40

0473/42.54.87

www.walburg.be