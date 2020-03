Kappers uiten massaal hun onvrede: “Voor ons geldt de social distancing blijkbaar niet” Joris Vergauwen

18 maart 2020

13u07 0 Sint-Niklaas In heel het land is er heel wat onvrede bij kappers. “Waarom mogen kappers zich blootstellen en hoeven zij niet de ‘social distancing’ te respecteren?” Veel kappers doen op eigen initiatief toch de deuren toe, ook in Sint-Niklaas.

Bij De Ruyte Kappers aan de Zamanstraat in Sint-Niklaas hangt sinds een paar dagen volgende boodschap uit: ‘Voor de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en jullie als klanten hebben wij beslist om ons kapsalon voorlopig te sluiten tot en met 6 april. In onze sector is het helaas onmogelijk om de vereiste afstand te respecteren. Hierdoor kunnen wij de gezondheid van jullie als klant en onze medewerksters niet langer meer garanderen.’

Het is lang niet de enige kapperszaak die gesloten is door het reële besmettingsgevaar. Toch is er voor de Nationale Veiligheidsraad geen hoogdringendheid om ook kappers verplicht te sluiten, al is er maar één klant tegelijk toegelaten. Dat veroorzaakt heel wat onbegrip bij kapperszaken.

“Onmogelijk om veilig te werken”

Glenn Nicque, zaakvoerder van 37 kapsalons van Dirk De Witte kappers en Massimodo, begrijpt er net als vele collega’s helemaal niks van. “Van zodra de nieuwe maatregelen vorige week van kracht waren, hebben we onmiddellijk actie ondernomen en zijn onze salons gesloten. Niet uit gebrek aan klanten, want tot onze grote verbazing willen mensen nog steeds naar de kapper, maar vooral uit bezorgdheid om onze medewerkers en om klanten tegen zichzelf te beschermen. Want het is niet okee. Het is als kapper onmogelijk om de nodige afstand te bewaren.”

“Ik merk dat dit blijkbaar op zeer weinig begrip van de regering kan rekenen en begrijp écht niet dat ze dit niet inzien. Toen de nieuwe maatregelen dinsdag voorgesteld werden, is onze sector ontploft op de sociale media. De onduidelijkheid is onvoorstelbaar. In elke zin kwam ‘social distancing’ aan bod, maar hoe leg je aan medewerkers uit dat dit geldt voor iedereen maar niet voor hen? Zij doen gemiddeld 15 klanten per dag. Dit is niet verantwoord en ik denk dat we van ons moeten laten horen. Ons team voelt zich misbegrepen door de overheid. De reacties van klanten zijn gelukkig hartverwarmend. We kunnen op veel begrip rekenen en dat doet op dit moment enorm deugd.”

Lokaal investeren

Intussen durft Glenn Nicque al voorzichtig aan de toekomst denken, als voorzitter van Unizo Sint-Niklaas dan. “Als deze epidemie voorbij is, zullen we er sterker moeten staan dan ooit tevoren. We gaan onze klanten héél bewust moeten maken van het belang om meer dan ooit lokaal te investeren in de economie en lokaal te winkelen. Want als we daarna massaal blijven hangen in het online verhaal, dan gaat het zeer lang duren vooraleer we uit deze impasse gaan geraken als gemeenschap.”