Kankerpatiënten en zorgverleners AZ Nikolaas schitteren in Zwintriatlon: “Samen een donkere bladzijde omgeslagen” Joris Vergauwen

11 september 2019

18u47 0 Sint-Niklaas Een groep van 45 kankerpatiënten en zorgverleners van AZ Nikolaas hebben samen geschitterd in de Zwintriatlon in Knokke. Acht maanden lang hadden ze voor die enorme sportieve uitdaging getraind na een zware kankerbehandeling.

Onder de naam ‘Tria+’ ging de groep van 45 mensen in januari van start met de voorbereidingen voor de Zwintriatlon, goed voor 1 kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen door de polders en 10 kilometer lopen. Voor elke niet-geoefende sporter is dat al een grote stap, maar voor wie net de strijd met kanker heeft gevoerd, lijkt dat een gigantische uitdaging.

Het was al de tweede keer dat het oncologisch centrum van het AZ Nikolaas deelnam met een groep patiënten, hun budddies (een partner, familielid of vriend) en de peters en meters (borstverpleegkundige, revalidatiedeskundige en artsen). Uit de groep van vorig jaar stond een deel nu zelfs aan de start van de halve triatlon. “Het is héél goed om te sporten na een kankerbehandeling. Duursporten verminderen de kans op herval met 30 tot 40 procent. Dat is ook de reden waarom we hiermee van start zijn gegaan. Maar natuurlijk is er wel een zachte overgang: wie heel zwak uit een chemotherapie komt, volgt eerst het programma van de onco-revalidatie. Na de inspanningstesten konden patiënten dan in het programma van ‘Trai+’ stappen”, aldus diensthoofd Medische Oncologie Ines Deleu van AZ Nikolaas, die in het hele traject voorop gaat en ook zelf deelnam aan de Zwintriatlon.

De groep legde een indrukwekkend parcours af met intensieve, professionele en frequente trainingen, acht maanden lang, sámen. In de voorbereiding trokken ze onder meer naar de Steratlon in Sint-Niklaas en de Watermolentriatlon in Hamme. Dankzij een hele reeks sponsors kon de groep ook rekenen op perfect trainingsmateriaal.

Tria+ wil met dit initiatief vooral aantonen dat patiënten die chemotherapie of bestralingen hebben ondergaan zeker nog andere uitdagingen aankunnen. En voor die mensen was de Zwintriatlon niet alleen een sportief hoogtepunt, maar ook een heel emotioneel moment. “Na acht maanden naar dit doel toewerken, sta je dan aan de start en bereik je de finish. Dat is zo onbeschrijflijk mooi. We hadden nooit gedacht dat dit mogelijk was acht maanden geleden. Velen van ons hebben ook nooit intensief gesport voordien. Dit is geen einddoel. Dit is de start van een sportiever leven, om de kans op herval te verminderen, op weg naar honderd procent genezing. We hebben allemaal - persoonlijk, familiaal en als lotgenoten - een donkere bladzijde omgeslagen. Dit geeft zoveel meer vertrouwen voor het volgende hoofdstuk in ons leven!”