K3 doet kinderen dromen: Hanne, Marthe en Klaasje geven verrassingsoptreden in basisschool OLV Presentatie Joris Vergauwen

14 november 2019

14u51 0 Sint-Niklaas De meisjes van K3 hebben donderdagmiddag voor een ongelofelijke verrassing gezorgd in de basisschool van de OLV Presentatie in Sint-Niklaas. Zonder dat de kinderen er iets van wisten, doken ze op bij de lunch én gaven ze een groots verrassingsoptreden. “Zijn we aan het dromen?”, klonk het bij de verbouwereerde kinderen.

K3 heeft een nieuw album klaar. Dat heet ‘Dromen’ en daar zorgden Hanne, Marthe en Klaasje donderdag voor in OLV Presentatie in Sint-Niklaas. Naar aanleiding van hun nieuwe album vervullen ze de dromen van drie scholen. Ze ontvingen 900 inschrijvingen, waaruit drie scholen werden gekozen. En die kregen vandaag een verrassingsbezoek van K3.

‘s Morgens om 9 uur trokken de meisjes van K3 eerst met de bus naar een school in Schoten. Rond 11.30 uur kwamen ze toe in de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in Sint-Niklaas. Daar maakten ze samen met de leerkrachten van de 134 kleuters en 269 kinderen van de lagere school de lunch klaar. Toen de kinderen de eetzaal binnenkwamen, wisten ze niet wat ze zagen. Hanne, Marthe en Klaasje deelden de drankjes uit en trakteerden op donuts.

Daarna ging het naar de theaterzaal van de school, waar de meisjes van K3 nog een verrassingsoptreden gaven en drie liedjes brachten: Gigi, ‘Altijd blijven dromen’ en ‘Land van de Regenboog’.

Ondertussen mocht ook de 9-jarige Mila mee op het podium voor een selfie. Dat meisje had ervoor gezorgd dat K3 naar haar school kwam. “Ik heb een brief gestuurd naar Studio 100, toen ik van de K3 scholentour hoorde. Ik heb geschreven dat er zovele kinderen dromen om K3 eens te kunnen zien, maar dat dat helaas niet voor iedereen mogelijk is. Ik ben zo blij dat onze school is geselecteerd en dat iedereen hier vandaag dit optreden kan meemaken!”

Hanne, Marthe en Klaasje vonden het fantastisch. “Het is héél leuk om kinderen te verrassen. De reacties van de kinderen vandaag zijn echt geweldig. En vandaag gaat het over dromen. Wij willen de boodschap geven dat kinderen altijd moeten blijven dromen!”