Juwelenkistje gestolen bij inbraak in Heihoekstraat Kristof Pieters

09 februari 2020

20u01 0 Sint-Niklaas Dieven hebben zaterdag ingebroken in een woning in de Heihoekstraat in Sint-Niklaas. Er werd een juwelenkistje gestolen. De inbraak werd zaterdagmiddag rond 13.30 uur vastgesteld.

Zaterdagavond werd rond 17 uur ook nog een inbraakpoging ontdekt in een woning in de Elzestraat in Sint-Niklaas. De voordeur was geforceerd maar het bleef bij een poging. De dieven raakten niet binnen.