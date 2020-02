Juwelen en kledij gestolen uit woning en garagebox Kristof Pieters

23 februari 2020

10u48 0 Sint-Niklaas Dieven hebben vrijdag ingebroken op twee adressen in Sint-Niklaas. Daarbij werden kledij en juwelen buit gemaakt.

In de Ernest Claeslaan werd vrijdagavond rond 18 uur een inbraak vastgesteld. De cilinder van de deur werd geforceerd om binnen te raken. De woning werd doorzocht en er werden juwelen gestolen

In de Heidebloemstraat werd ingebroken in een garagebox. Daar gingen de dieven aan de haal met kledij en juwelen. Er was geen zichtbare braakschade.