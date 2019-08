JustDrive is nieuwste autodeelplatform in Sint-Niklaas JVS

09 augustus 2019

15u59 0 Sint-Niklaas Met JustDrive lanceert Garage Mertens een nieuw autodeelplatform in Sint-Niklaas. Er is geen vaste standplaats voor deze deelauto’s, maar wel een systeem van ‘free floating’.

Het was al aangekondigd voor vorig jaar, maar nu is JustDrive dan toch van start gegaan. Het is een compleet nieuw autodeelinitiatief van Garage Mertens uit Sint-Niklaas. “Het werkt een beetje anders dan de bekende autodeelinitiatieven: zonder vaste standplaats, met een systeem van ‘free floating’. Dat betekent dat de gebruiker de deelwagen kan ophalen en achterlaten in een ruime afgebakende zone. Via een app kan je de dichtstbijzijnde JustDrive-deelwagen lokaliseren, een wagen reserveren en een route uitstippelen”, klinkt het. “Er zijn geen vaste kosten. Alleen de gewenste rit wordt verrekend.”

Gratis parkeren in stad

De vloot bestaat uit tien rode Volkswagen Polo’s. De wagens van JustDrive kunnen gratis parkeren in de stad. De stad wil autodeelsystemen immers steunen. “We worden net als andere centrumsteden in Vlaanderen geconfronteerd met een nog steeds stijgend autogebruik en hoge parkeerdruk. Het gedeeld gebruik van auto’s levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aantal auto’s in de stad en het doen afnemen van de parkeerdruk, vooral in het centrum. Bovendien past autodelen perfect binnen de ambities gesteld in het mobiliteitsplan en in het klimaatplan. Daarom zetten we in op het stimuleren en faciliteren van autodelen”, aldus schepenen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) en voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). Info: www.justdrive.be.