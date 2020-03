Jongeren uit kunstsecundair onderwijs tonen hun talent in de stad Joris Vergauwen

04 maart 2020

19u44 0 Sint-Niklaas Jongeren van Portus Berkenboom en Forum da Vinci hebben zich woensdagvoormiddag op verscheidene plaatsen in Sint-Niklaas van hun artistieke kant laten zien. Dat doen ze in het kader van de Vlaamse actie ‘KSO uit de kast’.

De Vlaamse scholen van het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) zetten met deze actie in de verf dat jongeren met een kunstopleiding in het secundair onderwijs nog alle kanten uit kunnen, zowel in het hoger onderwijs als later op de arbeidsmarkt. “Te weinig ouders weten dat en laten hun kind daarom vaak niet beginnen in het kunstsecundair onderwijs”, klinkt het.

“Veel meer dan knutselen of tekenen”

In heel Vlaanderen gingen leerlingen woensdag op pad om hun talent te tonen. De leerlingen en leerkrachten van de kunstopleidingen van Portus Berkenboom en Forum Da Vinci gaan deze week nog een stapje verder. Zij komen gedurende de hele week naar buiten, tijdens de ‘kunsturen’. “Iedereen kan hen al tekenend aantreffen in het station, ze gaan een lezing bijwonen in de bib en de art-deco-wandeling volgen in de stad. Het is immers echt nodig om het belang van de creatieve richtingen in de kijker te zetten”, stelt leerkracht Ilse Bats van Forum Da Vinci. “Meer dan ooit mag die aandacht niet verloren gaan, zeker met de besparingen en wijzigingen in het onderwijslandschap. Artistieke opleidingen zijn veel meer dan ‘knutselen’ of ‘tekenen’. De leerlingen leren probleemoplossend denken, gaan op zoek naar materialen en technieken van vroeger en nu, kunnen in groep werken, leren omgaan met feedback en kritiek en worden zo kritische, zelfstandige jongeren.”