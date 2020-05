Jongeren onder invloed van lachgas gaan met wagen over de kop en richten ravage aan Kristof Pieters

18 mei 2020

00u58 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas zijn zondagavond twee jonge mannen met hun wagen over de kop gegaan terwijl ze onder invloed waren van lachgas. De inzittenden sloegen op de vlucht maar konden door de politie gevat worden. In de wagen werden maar liefst vijf grote flessen lachgas aangetroffen.

Het ongeval deed zich voor in de Joseph Lonckestraat in Sint-Niklaas. Een Renault Megane was van de rijbaan afgeweken en ramde twee geparkeerde wagens. De auto belandde vervolgens op zijn dak. Een brandweerman, die in de straat woont, snelde de twee inzittenden ter hulp. Het duo reageerde echter agressief en zette het op een lopen. Ver kwamen ze echter niet. Enkele minuten later kon een politiepatrouille de twee jonge mannen klissen.

De brandweer, die was opgeroepen om de ravage op te ruimen, trof in de wagen maar liefst 5 grote flessen lachgas aan. Eén van de flessen was door de inzittenden bewust opengedraaid om tijdens het rondrijden in een roes te komen, met zware gevolgen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.