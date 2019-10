Jongeren klaar voor groot ochtendfeestje op Grote Markt: vrijdag is het Dag van de Jeugdbeweging JVS

17 oktober 2019

14u33 0 Sint-Niklaas Een massa jongeren die ‘s ochtends om 7.30 uur al staat te springen op de Grote Markt: zo begint de Dag van de Jeugdbeweging in Sint-Niklaas. Vrijdag is het weer zo ver. En na school gaat het feestje verder, met onder meer een optreden van Slongs en heel wat animatie.

Het is sinds een paar jaar een opmerkelijk beeld, ‘s ochtends op de Dag van de Jeugdbeweging in Sint-Niklaas: terwijl iedereen nog de slaap uit de ogen wrijft, bouwen vele honderden jongeren al volop een feestje en waaien de beats over de Grote Markt.

“In heel wat steden en gemeenten wordt de Dag van de Jeugdbeweging gevierd, maar nergens gebeurt dat zo uitgebreid en groots als in Sint-Niklaas. We mogen daar heel fier op zijn”, stelt jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen).

Wat een tiental jaar geleden begon met boterkoeken en chocomelk voor alle jongeren in uniform is vandaag uitgegroeid tot een heus evenement, met van 7 tot 8.15 uur een feestje met Koslox en Deejay Wade en een gratis ontbijt voor de jongeren op de Grote Markt. In deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken vertrekken om 6.30 uur fietskaravaans richting Grote Markt.

‘s Middags tussen 12 en 13 uur is er een picknick met gratis soep en hotdogs en Afrikaanse dans. Tussen 15.30 en 18 uur gaat het feest verder, met een jeugdmarkt, springkastelen, een klimmuur, een death-ride, de finale van de ‘battle van de jeugdbewegingen’ en gratis pannenkoeken. Niemand minder dan Slongs komt optreden. En dan is het nog niet gedaan, want in jeugdcentrum Den Eglantier is er nog de ‘Nacht van de Jeugdbeweging’.