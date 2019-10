Jongeren Broederschool Driegaaien planten drieduizend bomen aan JVS

18 oktober 2019

15u12 1 Sint-Niklaas Op een weiland in Sinaai hebben de leerlingen van Broederschool Driegaaien uit Sint-Niklaas vrijdagmiddag zo’n drieduizend bomen geplant.

Zowat 170 kinderen van de Broederschool Driegaaien trotseerden vrijdagmiddag regen en vooral veel wind om een bos van 1,5 hectare groot aan te planten. De kinderen kregen de hulp van leerkrachten, ouders en grootouders om de drieduizend boompjes in de grond te steken. “De voorbije jaren hebben we al hard gewerkt aan de vergroening van onze school. Zo hebben we onder meer een natuurspeeltuin van 1.000 m² aangelegd, die samen met de kinderen en ouders werd ontworpen. Recent zijn er op onze schoolsite vijf nieuwe klaslokalen gebouwd. Daarvoor moesten de moestuintjes van de kinderen en twee grote bomen verdwijnen. Dat verdwenen groen wilden we compenseren door met de leerlingen een bos aan te planten”, verduidelijkt directeur Veerle Vereecken.

In deze Week van het Bos trok de school naar een weiland aan de rand van Sinaai, in de omgeving van de Pater Christophestraat, om het bos aan te planten. “Inheemse soorten als zomer- en wintereik, zomer- en winterlinde, beuk, haagbeuk, es en iep planten we hier aan. In de bosrand komen onder meer kardinaalsmuts, hazelaar, meidoorn en sleedoorn. Dit wordt een bijzondere plek voor bijen, vlinders en heel wat andere dieren, die hier meer voedsel zullen vinden. Op die manier kan hier een grotere biodiversiteit ontstaan”, aldus leerkracht Tom Aubroeck. Voor de opmaak van het plan kreeg de school de hulp van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord.