Jonge vrouwen van ‘Kids With Buns’ halen seksuele intimidatie uit de taboesfeer met zang en gitaar Sander Bral

01 oktober 2020

13u23 1 SINT-NIKLAAS/VOSSELAAR Ongewenst betast worden, met angst over straat wandelen ’s nachts, gedrogeerd worden of erger. Situaties waar nog steeds veel, vooral jonge vrouwen, mee geconfronteerd worden. Met het lied ‘1712’ wil muzikaal duo Kids With Buns seksuele intimidatie en misbruik uit de taboesfeer halen. “Nog vaak wordt het probleem gerelativeerd of zelfs genegeerd.”

Kids With Buns is het indiefolk duoproject van Marie Van Uytvanck (21) uit Sint-Niklaas en Amber Piddington (19) uit Vosselaar. De band bestaat nog geen jaar en bracht nog geen enkel nummer uit, maar schopte het wel al tot de halve finales van Humo’s Rock Rally en speelde deze zomer op onder andere Dranouter Festival.

Aandacht creëren

“Er wordt bitter weinig over grensoverschrijdend gedrag gebabbeld en als dat toch gebeurt, wordt er nog steeds van opgekeken”, zucht gitariste Amber. “Het wordt veel te dikwijls nog onder tafel geveegd. Als we samen zitten met een groep vrouwen en iemand haalt iets aan over intimidatie, lastig gevallen worden op straat of op feestjes, dan is het iedere keer zo dat iemand anders met een soortgelijk verhaal afkomt”, vult zangeres Marie aan. Zelf werden de dames naar eigen zeggen meermaals geconfronteerd met het probleem. “Maar we schrijven het nummer vooral om besef en aandacht te creëren en er hopelijk anderen mee te kunnen helpen.”

“Ik ken verschillende vriendinnen die misbruikt of geïntimideerd werden”, gaat Amber verder. “Maar in bijna geen enkel geval werd de dader uiteindelijk gestraft. Als ons noodnummer ‘1712’ een hart onder de riem voor iemand kan betekenen, al is het maar één iemand, zou ons dat al erg gelukkig maken.”

Ironie

Volgens Marie verandert er net zo weinig aan de problematiek omdat het nog steeds in de taboesfeer zit. “Wat we hopen te bereiken is dat mensen de ironie horen in het nummer, waarbij we letterlijk zingen -looking for a pretty face in the wrong place - of - and then there’s more to my drink, but it’s too late to get to the sink - wat zwart op wit gaat over gedrogeerd worden op feestjes. De persoon in het nummer beschrijft het op een relativerende manier, alsof het de normaalste zaak in de wereld is.”

‘Kans’

Het indiefolkduo hoopt vooral dat omstaanders, wanneer ze getuige zijn bij gelijkaardige situaties, zich uitspreken tegen de daders en de slachtoffers moed geven om hun verhaal te doen. “De belangrijkste passage in het lied is - why did I never point it out? - Het wordt te vaak geaccepteerd dat mensen, een zogenoemde ‘kans’ krijgen om iemand te betasten, gewoon omdat ze bijvoorbeeld ‘onder invloed’ zijn, en zonder dat er hard tegen opgetreden wordt.”

Kids With Buns treedt volgende week vrijdag op in De Casino in Sint-Niklaas. Het nummer ‘1712’ - genoemd naar het algemeen noodnummer - is een vast onderdeel van de liveset, maar is voorlopig nog niet beschikbaar.