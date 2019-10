Jonge kunstenaar toont werk in SteM: “Geluk gehad om al met geweldige artiesten te kunnen samenwerken” JVS

04 oktober 2019

12u11 22 Sint-Niklaas Van zaterdag 5 tot donderdag 10 oktober exposeert de 21-jarige Lucas Heirbaut in het museum SteM op Zwijgershoek in Sint-Niklaas. De selfmade visual artist timmert eigenzinnig aan zijn eigen weg. Hij werkte intussen al samen met artiesten als Ian Thomas, K1D, Rare Akuma, Yung Mavu en Chuki Beats.

Oktober 2018 is een mijlpaal in het nog jonge leven van Lucas Heirbaut. Toen besliste hij om zijn opleiding aan de hogeschool stop te zetten en volledig voor zijn artistieke passie te kiezen. “Ik wilde al heel lang een visual artist worden. Vorig jaar heb ik de keuze gemaakt om er gewoon ook volledig voor te gaan. Ik daagde mezelf uit om één jaar later een tentoonstelling op te zetten. Vandaag is het zo ver. Ik heb dat eerste doel bereikt, om mijn werken te tonen aan een groot publiek.”

Materiaal heeft Lucas Heirbaut ondertussen genoeg. Hij maakte elke dag een nieuw visueel ontwerp. “Ik legde mezelf een ijzeren discipline op, onder het motto ‘Make art every fuckin’ day’. Dat had ik ook op mijn computerscherm hangen. Op twee jaar tijd heb ik meer dan 700 werken gemaakt. En ik amuseer me keihard, veel meer dan ik ooit op school deed.”

Hiphop

Hij kwam in contact met een hele reeks artiesten, vooral uit de Belgische hiphopscene. “Ik heb het geluk gehad om met geweldige artiesten te kunnen samenwerken. Van artwork, covers tot fotografie: ik heb heel wat professionele opportuniteiten gekregen. Het is een beetje grappig begonnen, met Ian Thomas. Ik had een kleine portfolio die ik hem heb opgestuurd, met de vraag of we ooit eens konden samenwerken. Drie maanden later reageerde hij op dat voorstel. Nu zijn we hele goeie vrienden geworden. Zijn naam heeft wel wat deuren geopend. Zo kon ik iets makkelijker andere artiesten benaderen om samen te werken.” Het leverde hem werk op met onder meer K1D, Rare Akuma, Yung Mavu, Chuki Beats tot Gangthelabel.

Op zijn eerste expo toont hij een 70-tal werken. “Met mijn visueel werk ga ik tegen de regels in, met misschien een beetje controverse. Ik probeer af te stappen van wat gewoon is. En ik ben vooral heel tevreden met hoe het loopt nu. Het is niet simpel als jonge kunstenaar. Je weg vinden en kansen krijgen, is een hele opdracht. Maar het maakt niet uit wie je bent. Als je iets wil, doe het gewoon en geloof in jezelf. Zo pak ik het leven aan.”

De expo ‘Cvltvre Rising’ van Lucas Heirbaut is te bezichtigen van zaterdag 5 tot en met donderdag 10 oktober, telkens van 13 tot 17 uur, in de Piet Elshoutzaal in het museum SteM op Zwijgershoek in Sint-Niklaas. De toegang is gratis.