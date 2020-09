Jonge hiphopper Sepia maakt single over overleden vriend: “Alsof ik hem soms nog eens wil bellen” Joris Vergauwen

03 september 2020

14u08 0 Sint-Niklaas In september 2015 geleden stond de wereld even stil voor de vrienden en familie van Davy Mues, die op amper 14-jarige leeftijd een hartstilstand kreeg. Vandaag, exact vijf jaar later, brengt Ward Van de Voorde (20) als hiphopper Sepia de single ‘Voice mail’ uit, als tribute voor zijn overleden vriend.

Op een septemberochtend in 2015 was de 14-jarige Davy Mues er plots niet meer. Hij had in zijn slaap een hartstilstand gekregen. Een mokerslag voor de familie en vele vrienden, om zo abrupt afscheid te moeten nemen van de jonge volleyballer en leerling van de school Berkenboom in Sint-Niklaas.

Het is nu exact vijf jaar geleden. “En toch denk ik er nog heel vaak aan”, vertelt Ward Van de Voorde, een jonge Sint-Niklazenaar die hiphop maakt én een goeie vriend was van Davy Mues. Onder de naam Sepia was hij eerder al samen met Milo Meskens te gast bij de cd-voorstelling van de band Karree Konfituur in de stadsschouwburg. Ook stond hij al op het podium in het voorprogramma van Safi in De Casino en van Uberdope in Lochristi.

Morgen brengt hij zijn nieuwe single ‘Voice mail’ uit. “Het nummer is geïnspireerd op wat er is gebeurd met Davy. Bij het werken aan nieuwe songs kwam alles samen in mijn hoofd. Het gaat over een goeie vriend nog eens willen horen, de telefoon nemen en willen bellen, beseffen dat die vriend er niet meer is, maar toch iets willen inspreken op zijn voice mail, om te laten weten dat je aan hem denkt.”

Festival

Ward en Davy zaten in 2015 in dezelfde klas, in het derde middelbaar van de Berkenboom. “We hebben heel lang naast elkaar gezeten in de klas. Dan bouw je sowieso een band op. En toen begon het vierde middelbaar. Die eerste week van september waren er allemaal festiviteiten, met de Vredefeesten, Villa Pace en Crammerock. Ik herinner me nog heel goed dat ik op het festival in Stekene zat toen we telefoon kregen met het nieuws dat Davy overleden was. Ik weet niet meer precies hoe ik gereageerd heb, maar ik weet nog wel dat ik niet meer op die plek wilde zijn op dat moment.”

Met de single wil Ward ook de ouders van Davy een hart onder de riem steken. “Ik denk vaak aan hen. Het moet verschrikkelijk zijn om je kind te verliezen. Ik denk dat tijd niet veel uitmaakt, dat het verdriet over dat verlies niet minder wordt. Ik heb nog gebeld met de vader van Davy, over deze single. Hij is heel blij dat er nog aan zijn zoon wordt gedacht. Ik weet zeker dat al zijn vrienden nog steeds heel vaak aan hem denken. Ik hoop echt dat het een steun is voor de familie.”

De nieuwe single van Sepia is vanaf 4 september verkrijgbaar in alle digitale winkels.