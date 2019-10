Jonge dakwerker (19) overlijdt bij instorten puntgevel, oom staat nu voor rechter: “Ik heb dit nooit gewild” Nele Dooms

18 oktober 2019

12u46 2 Sint-Niklaas “Ik heb dit nooit gewild”. Meer kon K.M. uit Waasmunster vrijdag niet uitbrengen voor de Dendermondse rechter. Hij riskeert 6 maanden cel voor de dood van zijn 19-jarige neef, die bij hem als dakwerker aan de slag was. In oktober 2016 raakte die verpletterd onder de puntgevel van een dak in de Kuildamstraat in Sint-Niklaas. Zelf vraagt hij de vrijspraak.

De moeder van de overleden Yens zat, vaak in tranen, in de zittingszaal op de plaats van de burgerlijke partij. Aan de andere kant zat haar schoonbroer K.M., gedagvaard wegens onzorgvuldig handelen wat leidde tot het arbeidsongeval in de Kuildamstraat in Sint-Niklaas op 24 oktober 2016. Ook hij was overmand door emoties, zodat hij amper een woord kon uitbrengen. Bij een eerste ondervraging van de rechter kwam er niets. Na de pleidooien kon hij alleen maar uitbrengen dat hij “het allemaal niet gewild had”, waarop de man weer neerzeeg op het beklaagdenbankje.

Net geen drie jaar geleden was de jongeman van negentien, het neefje van M, samen met zijn vader actief in het aannemingsbedrijf van M. “Ze waren begonnen aan een renovatie van een dak van een oude woning in de Kuildamstraat”, schetste de openbaar aanklager de fatale dag. “Omdat het dak er erger aan toe bleek te zijn, moest het afgebroken en volledig opnieuw gezet worden. Yens en zijn vader gingen daarvoor aan de slag. Toen ze de balken van het dak aan het doorzagen waren, stortte de achtergevel in. De puntgevel was niet voldoende gestabiliseerd en viel op Yens. De jongen werd zwaargewond afgevoerd, maar overleed in het ziekenhuis.”

Voor het openbaar ministerie is het duidelijk dat zaakvoerder K.M. alle verantwoordelijkheid voor de dood van zijn neef draagt. “Er was niet genoeg stabilisatie en daardoor is de boel ingestort”, klonk het. “Er is ondoordacht aan de afbraakwerken begonnen. M. is onvoorzichtig geweest en die nalatigheid breekt hem nu zuur op. Bovendien heeft de man geen lessen getrokken uit het verleden, want hij werd later nog door de inspectie betrapt op onveilige situaties bij werken.”

6 maanden cel

De openbaar aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden. M. zelf blijft erbij dat hem geen schuld treft. Zijn advocaat nam het woord. “Immens moeilijk is deze zaak voor mijn cliënt”, zei die. “Yens was als een zoon voor hem. Hij had zijn neefje onder zijn vleugels genomen en gaf hem werk. Nu is ook hij die jongen kwijt. Alleen al dat is een erg zware straf. Dat dit een strafrechtelijk staartje krijgt, is onbegrijpelijk.”

“Het is een spijtig ongeval”, klonk het voort. “Alles is toe te schrijven aan één moment van onoplettendheid van M. Er zou die dag niet aan het dak gewerkt worden. Er was afgesproken dat alleen de vloer onder het dak afgebroken zou worden en vervolgens zou iedereen eens sneller naar huis mogen. Deze werken verliepen vlot en M. verliet even de werf. Toen hij later terugkeerde, zag hij dat zijn broer toch bezig was aan de nok van het dak. Hij snelde er naartoe, maar toen was het al te laat. De puntgevel stortte in. Met fatale afloop. Dat M. nu verweten wordt dat hij onzorgvuldig was door onvoldoende stabilisatie te voorzien, klopt dus niet. Deze man treft geen schuld.”

Schuld afschuiven

Aan de kant van de burgerlijke partij nemen ze het M. kwalijk dat hij deze uitleg geeft. “Het is compleet ongeloofwaardig dat M. niet zou geweten hebben dat de dakwerken zouden plaatsvinden, en het personeel dat achter zijn rug begon”, klonk het. “Die verklaring diste hij pas op meer dan een jaar na de feiten. Als dat zo was, waarom vertelde hij dat dan niet meteen bij de eerste verklaring? Dat hij de schuld zo van zich af probeert te schuiven, komt enorm hard aan.”

De rechter velt vonnis op 15 november.