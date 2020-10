Jonge chauffeur die pas rijbewijs behaalde, verliest controle en knalt tegen gevel van woning Kristof Pieters

07 oktober 2020

15u39 6 Sint-Niklaas Op de Dendermondsesteenweg in Sint-Niklaas is woensdagmiddag een wagen tegen de gevel van een woning beland. De bestuurder, een jongeman die nog maar pas zijn rijbewijs had behaald, was de controle verloren.

Het ongeval gebeurde iets voor 13.30 uur in een scherpe bocht van de Dendermondsesteenweg. De chauffeur verloor de controle over zijn stuur en belandde via de voortuin tegen de gevel van de woning. Het ongeval is waarschijnlijk te wijten aan onaangepaste snelheid. Bij de klap raakte de wagen zwaar beschadigd. De gevel van de woning liep lichte schade op en werd door de brandweer gecontroleerd. Gelukkig bleek er geen structurele schade. De voordeur van de woning en de brievenbus die in de voortuin stond werden wel vernield. De chauffeur raakte lichtgewond maar weigerde vervoer naar het ziekenhuis.