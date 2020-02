Jonge bestuurder zwaargewond na botsing met lijnbus Kristof Pieters

18 februari 2020

13u27 0 Sint-Niklaas In de Lepelhoekstraat in Sint-Niklaas is dinsdag een jonge bestuurder gewond geraakt nadat hij met zijn wagen achteraan inreed op een bus van De Lijn.

De bus reed richting stadscentrum en hield halt aan de bushalte ter hoogte van de Nachtegalenlaan. De automobilist uit Sint-Gillis-Waas merkte dat te laat op. Hij liep zware verwondingen op doordat de airbags van de wagen niet in werking traden. Hij botste met het hoofd tegen de voorruit. Er wordt nog onderzocht of de man zijn veiligheidsgordel droeg. Zijn wagen raakte onherstelbaar beschadigd. Op de bus raakte niemand gewond. De bus zelf liep flinke schade op. De brandstoftank sloeg lek en tientallen liters diesel stroomden weg in de riolering. De brandweer was gelukkig snel ter plaatse om de vervuiling in te perken.