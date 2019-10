Jonge bestuurder gewond na stevige crash in gracht op E17-klaverblad JVS/PKM

22 oktober 2019

09u01 1 Sint-Niklaas Een jonge autobestuurder is maandagavond aan het slippen gegaan op het E17-klaverblad in Sint-Niklaas. De auto kwam op zijn dak tot stilstand in de gracht naast de afrit.

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 22 uur. Een jonge bestuurder nam de afrit Sint-Niklaas-Centrum, uit de richting van Antwerpen. In de bocht verloor hij de controle over het stuur op het natte wegdek. De auto ramde eerst een betonnen duiker en een verkeersbord om vervolgens de gracht in te duiken en over de kop te gaan. De jongeman liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto raakte zwaar beschadigd en werd uit de gracht getakeld.

Enkele uren voordien was ook al een vrachtwagen aan het slippen gegaan op het klaverblad, op de afrit Temse uit de richting van Gent.