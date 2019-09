Jong Vld houdt quiz ‘Make Sinnekloas Great Again’ JVS

26 september 2019

15u15 2 Sint-Niklaas Jong Vld organiseert op vrijdag 11 oktober de derde editie van hun quiz ‘Make Sinnekloas Great Again’.

De quiz vindt plaats in zaal De Klavers in Belsele. Ploegen bestaan uit minimum 3 en maximum 5 personen. Jong Vld heeft voor de derde editie van de quiz ‘Make Sinnekloas Great Again’ een reeks mooie prijzen in petto. De winnaars gaan met 5 mensen eten in Bizzy Beloy, de tweede krijgt een rondleiding en proeverij bij Brouwerij Verhofstede en de derde gaat met vijf cadeaubonnen voor Crèmerie François naar huis. Tijdens de quiz is er nog een extra wedstrijd waarmee men een ballonvaart voor 2 personen kan winnen. “En tot slot gaat iedere deelnemer sowieso naar huis met een goodiebag vol leuke spullen van lokale handelaars en ondernemers”, klinkt het bij Open Vld-gemeenteraadslid Karel Noppe, de quizmaster van dienst.

De quiz vindt plaats op vrijdag 11 oktober vanaf 20 uur. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Inschrijven kan tot en met dinsdag 8 oktober via info@karelnoppe.be.