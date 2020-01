Johnny Bollé signeert ‘Bloedmaan’ in ‘t Oneindige Verhaal JVS

21 januari 2020

09u27 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 25 januari stelt Johnny Bollé zijn tweede boek ‘Bloedmaan’ voor in ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat in Sint-Niklaas.

Johnny Bollé debuteerde in 2018 met de thriller ‘Egyptisch blauw’. In zijn tweede boek ‘Bloedmaan’ brengt hij opnieuw een spannend verhaal, met ingenieus vervlochten verhaallijnen, intrigerende hoofdpersonen en een knallende apotheose. In het boekenjaaroverzicht van de VRT staat ‘Bloedmaan’ bij de 20 beste boeken van 2019.

Johnny Bollé signeert zijn boek zaterdag in ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat 68 van 10.30 tot 14.30 uur.