Jeugdhuis Eglantier richt binnentuin in met gerecycleerde materialen Kristof Pieters

15 juli 2019

15u59 0 Sint-Niklaas JC Den Eglantier, MIWA en Vormingplus hebben hun krachten gebundeld tijdens een workshop ‘upcycling’. Oude materialen en afval kregen een tweede leven in de zomerbar Puintuin van het jeugdhuis.

“Onze afvalberg wordt steeds groter. We smijten maar al te gauw ons afval of oude materialen weg. Niet alles ervan is onbruikbaar. Mits een beetje creativiteit, handwerk en technisch vernuft kom je tot de meest authentieke spullen voor je huisje of tuintje”, zegt Zoë De Meulenaer van JC Den Eglantier. “Tijdens de workshop upcycling in onze zomerbar Puintuin hebben we allerlei oude en ‘onbruikbare’ materialen een tweede leven gegeven en ‘afval’ omgetoverd tot iets waardevol, praktisch en mooi. De binnentuin van ons jeugdhuis is volledig ingericht met hergebruikte materialen.” Onder professionele begeleiding werd enkele oude olievaten omgebouwd tot een gezellige zitbank en werd een autoband een knusse poef. “Maar daar eindigt het niet bij”, vervolgt Zoë. “We geven de deelnemers ondertussen een hele hoop trips en tricks zodat ze nadien op eigen houtje aan de slag kunnen gaan.”