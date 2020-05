JCI Waasland brengt meer dan 500 ijsjes naar woonzorgcentra Joris Vergauwen

05 mei 2020

09u35 0 Sint-Niklaas De ondernemersvereniging JCI Waasland heeft meer dan 500 ijsjes uitgedeeld aan medewerkers van woonzorgcentra in de regio.

JCI Waasland trok eind vorige maand op pad met een ijskar van Crèmerie Foubert uit Sint-Niklaas, met meer dan 500 ‘Bueno coupes’ in de vriezer. De jonge ondernemers reden langs heel wat woonzorgcentra om de zorgmedewerkers er te bedanken voor hun inzet. “Het was hartverwarmend om te zien wat onze actie teweegbracht bij het verzorgend personeel. De dankbaarheid was ontzettend groot. Deze mensen verdienen het om even in de bloemetjes gezet te worden. Zij staan dag in dag uit in de vuurlinie om de risicogroep van onze gemeenschap te verzorgen en te beschermen”, aluds JCI Waasland-voorzitter Tim Van Gasse.