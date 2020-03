Jarenlang oude familievete mogelijk motief voor schietpartij aan pitabar PKM

19 maart 2020

16u49 0 Sint-Niklaas Een jarenlang oude vete tussen twee Turkse families ligt mogelijk aan de basis van de schietpartij van woensdagochtend op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. De man die er vroeger een koffiehuis uitbaatte zit momenteel een straf uit voor een eremoord die hij in 2004 pleegde. Zijn huwelijk liep daarna op de klippen. Tussen de families is daarna onenigheid ontstaan over de eigendommen van het koppel.

Woensdagochtend werd de gevel beschoten van een pitazaak op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. De daders vuurden in totaal zeven kogels af op het pand. Enkele kogels gingen door een raam op de bovenverdieping maar er vielen gelukkig geen gewonden. Het motief voor de schietpartij zou mogelijk wel eens een al jarenlange aanslepende familievete kunnen zijn.

Het verhaal begon met de moord op Ozan Karagöz (23) uit Gent. Die verdween op 14 september 2014 aan de Dampoort in Gent. Getuigen zagen hoe hij daar in een wagen werd gesleurd. De nummerplaat van de wagen bracht de speurders tot bij een koppel in Sint-Niklaas: Tevfik S. en zijn partner Cidem S. Hij had het slachtoffer gewurgd en gedumpt in het kanaal Gent-Terneuzen. Het motief voor de moord was de korte affaire die Karagoz met Cidem S. had gehad. Tevfik S. werd hiervoor in januari van vorig jaar door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot vijfentwintig jaar cel. Zijn echtgenote werd vrijgesproken. Tevfik S. is wel altijd zijn onschuld blijven volhouden. Hun huwelijk liep korte tijd na de moord wel op de klippen.

In de marge van de eremoord ontstond er ook een hoog oplopende ruzie tussen de families van de twee partners. Die draait rond de verdeling van de eigendommen. In het pand van de pitabar baatte Tevfik S. vroeger een Turks koffiehuis uit. In januari van 2015 escaleerde het conflict. Terwijl het koppel beide in de gevangenis zaten in afwachting van het proces, kwamen hun families bijeen om de eigendommen van beide te verdelen. Het kwam al snel tot een hoog oplopende ruzie. Een broer van Tevfik S. greep naar een keukenmes en stak de broer van Cidem S. neer. Voor de vader van Tevfik S. werd het plots allemaal teveel. Hij wond zich op en kreeg een beroerte. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij nadien overleed.

Het koffiehuis is intussen omgebouwd tot een pitazaak en wordt uitgebaat door de broer van Tevfik S. Voorlopig worden nog alle mogelijke pistes onderzocht maar het lijkt er wel sterk op dat de schietpartij van woensdag een nieuwe escalatie is van de oude familievete.