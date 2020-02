Jan Creve stelt boek over Doel 2020 voor in bib JVS

10u25 0 Sint-Niklaas Op woensdag 5 februari stelt Jan Creve zijn boek ‘Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder’ voor in de bibliotheek van Sint-Niklaas.

Jan Creve is al meer dan twee decennia de drijvende kracht achter het actiecomité Doel 2020. Hij bracht vorig jaar een boek uit over de strijd voor het behoud van het Scheldedorp Doel en de omliggende polders. “Een historiek van Doel 2020 bestond nog niet en het 20-jarig bestaan van onze actiegroep was het ideaal moment om eens stil te staan bij dat verleden”, gaf Creve aan. “Het is eigenlijk een onwaarschijnlijk verhaal. Het boek leest niet zelden als een thriller, soms als pure horror. Wat zich hier heeft afgespeeld, zijn niet de meest fraaie bladzijden uit de geschiedenis van Vlaanderen.”

Op woensdag 5 februari komt Jan Creve met zijn boek ‘Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder’ naar de bib van Sint-Niklaas. De boekvoorstelling start om 20 uur. De toegang is gratis. Inschrijven kan via bibpubliekswerking@sint-niklaas.be.