Jaar cel voor trucker die dood veroorzaakte van leerling-chauffeur en haar begeleider Kristof Pieters

23 september 2019

13u05 4 Sint-Niklaas De Nederlandse trucker Cornelis V.C is door de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot een jaar cel en twee jaar rijverbod voor het dodelijk ongeval dat hij veroorzaakte op 22 november 2017 op de E34 in Melsele. Bij dat ongeval kwam leerling-chauffeur Kelly Dufoort (18) uit Sint-Niklaas samen met haar rijinstructeur Danny Schuttyzer om het leven. De vrachtwagenchauffeur daagde niet op bij de zitting en werd bij verstek veroordeeld.

Het ongeval gebeurde in de zogenaamde siliconenfile op 22 november 2017. Die dag was zo’n 2.000 liter vloeibare siliconen op de Antwerpse ring terechtgekomen, met monsterfiles tot gevolg. In de staart van één van de files op de E34 richting Antwerpen kwam het tot een verschrikkelijk ongeval. De Nederlandse trucker Cornelis V.C. reed zonder remmen in op de stilstaande wagen van de jonge studente Kelly Dufoort. Het meisje was aan het leren rijden. Naast haar zat de 51-jarige Danny Schuttyzer, een vriend van de familie en rij-instructeur bij de VDAB. Van de wagen bleef enkel nog een hoopje schroot over. Voor beide slachtoffers kon geen hulp meer baten. Ze waren op slag dood.

Hele dag in het nieuws

Het Openbaar Ministerie tilde bijzonder zwaar aan de omstandigheden. Het fileleed was immers al heel de dag in het nieuws. In zijn eerste verhoor beweerde Cornelis V.C. ook dat de aanrijding het gevolg was van een manoeuvre van de andere auto, maar dat werd door de verkeersdeskundige formeel tegengesproken. Alle wagens in de file stonden op één lijn.

De openbaar aanklager vorderde één jaar cel en reageerde ook verontwaardigd dat de trucker zijn kat stuurde naar het proces. Ook voor de nabestaanden was dit een bittere pil om te slikken. Excuses zijn er immers nooit gekomen. Politierechter Chris De Roy volgde dan ook de eis van het Openbaar Ministerie. De vrachtwagenchauffeur werd maandag bij verstek veroordeeld tot een jaar cel, twee jaar rijverbod en een totale boete van 5.800 euro.